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- ☆美品☆セオリー ボーダー半袖カットソー
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商品詳細
●サイズ：タグ表記Sサイズ●色：白黒ボーダー●素材：タグでご確認ください●状態：中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。その他、ご質問ありましたらお気軽にご連絡ください。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···ボーダーネック···Uネック季節感···夏
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