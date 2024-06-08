☆美品☆セオリー　ボーダー半袖カットソー

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●サイズ：タグ表記Sサイズ●色：白黒ボーダー●素材：タグでご確認ください●状態：中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。その他、ご質問ありましたらお気軽にご連絡ください。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···ボーダーネック···Uネック季節感···夏