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【新品】婦人服2023新型シャツ　ゆったり長袖シャツ
商品番号 C66727162906
商品名

【新品】婦人服2023新型シャツ　ゆったり長袖シャツ
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 1,469 円
在庫状況 あり

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商品詳細

管理番号♡41001781Lご覧いただきありがとうございます\"(∩\u003eω\u003c∩)\"❤️即購入大歓迎♡❤️匿名配送♡❤️送料無料♡【新品未使用品】です❤️サイズ違いの商品もございます❤️新型シャツ　ゆったり長袖　シャツ◆表記サイズ◆L着丈54肩幅44袖丈61身幅63◆カラー◆ホワイト◆商品説明◆着心地の良い生地感と最新型シャツ。綺麗な見た目なので大人の女性をイメージさせてくれます♪ゆったりとした着こなしができるので、デニムやカジュアルパンツとの相性も◎♡➸➸➸♡➸➸➸♡➸➸➸♡➸➸➸♡☆送料無料☆☆フォロー割☆まとめ買割☆リピーター割あります☺️割引希望の方はプロフィールをご確認の上、コメントお願いいたします♪̊̈♪̆̈♡➸➸➸♡➸➸➸♡➸➸➸♡➸➸➸♡☿꙳♥注意事項♥꙳☿❤️発送は匿名配送になります。❤️郵便局からの発送になりますので、土日祝の発送は出来かねます。❤️自宅保管しております。❤️海外製品のため、小さな糸のほつれなどがある場合がございますが、ご了承ください。❤️寸法は平置きで計測致しております。計測の仕方によっては異なる場合がございます。❤️光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます。ご縁があると嬉しいです(՞..՞)❤️#yue_shopテイスト・シーン...キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル、韓国系
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