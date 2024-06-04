ハグオーワー　コットンブラウス　スモック　フラワープリント　サイズＭ

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HugOWaR ハグオーワー コットンブラウス スモック フラワープリント当ページをご覧頂きまして誠にありがとうございます。ノスタルジック感漂う、大人可愛い花柄のスモック風トップスになります。少し厚手のコットン素材ですので、これからの季節に重宝すると思います。寒くなってきたら中にリブの黒やこげ茶のタートルなどをあわせるのも素敵かと思います。■表記サイズ なし■平置寸法身幅51cmユキ丈68cm着丈58cm裾幅51cm(フラットな状態で)※多少の誤差はご了承ください。■素材綿100%■カラー ブラウン×ピンク■状態目立つ傷や汚れなし。写真でご確認ください。▼シャツ ブラウス 他にも出品しております▼↓ ↓ ↓#☆Gunniiレディースシャツページ✼••～✼••～✼••～✼••～✼※商品はUSED品になりますので、多少の使用感、毛玉、匂いなどある場合がございます。USED品ご理解ある方のみ、お買い求め頂きますようお願い致します。●写真は実物をスマホで撮影しております。●基本的に検品してから、出品致しますが、万が一記載のない汚れなど、不備が合った場合は【評価前に】一声掛けて頂けると助かります。●こちらは、厳選しました一点物になります。●基本発送は24時間以内に行っております。※気持ちのいい取引きを心がけていますのでぜひ宜しくお願いいたします。テイスト・シーン···大人可愛い、カジュアルテイスト・シーン...大人可愛い柄・デザイン...花柄/ボタニカル柄