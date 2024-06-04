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【新品タグ付】ナイキ タイダイ＆ペイズリー Tシャツ ワンピース　Lサイズ
商品番号 S40794199655
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【新品タグ付】ナイキ タイダイ＆ペイズリー Tシャツ ワンピース　Lサイズ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,575 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。商品の詳細は以下をご覧ください。新品未使用です。人気の商品で、既に完売しています。即購入、大歓迎です！！ブランド：ナイキ（NIKE）商品名：タイダイ＆ペイズリーTシャツワンピース色：タイダイサイズ：Lサイズ定価：4,950円ゆったりとしたフィット感とややドロップショルダーのデザインで、季節の定番アイテムにふさわしいTシャツです。ウォッシュ加工のネオンカラーと袖の控えめなペイズリープリントで、遊び心あふれるエネルギッシュなスタイルを演出します。特長柔らかな軽いコットン素材で、普段着に最適。ややドロップショルダーのゆったりとしたフィット感で、快適でカジュアルな着心地を提供。商品の詳細コットン100％洗濯機洗い可能#ナイキ#adidas#スポーツMIX
http://narcologia.ru/goods/symmetric405745.html
http://narcologia.ru/goods/rouge881910.html
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