- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)
- >
- OY バックボタンシャツ
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
韓国の人気ブランドOYのシャツです！2年前くらいにラフォーレ原宿内のショップで購入しました。色…ブルー定価…￥14190なかなか着る機会がないのでお譲りします。後ろがボタンで留める珍しいデザインになっていて、とても可愛いですᴗᴗ♡ボタンを途中まで閉めて、重ね着のインナーを見せることもできます！わたしはオーバーサイズでだぼっと着ていましたが、ユニセックスで着用できるサイズだと思います。特に目立った傷汚れなく美品です。即購入歓迎です。よろしくお願いいたします！
http://narcologia.ru/goods/moisture791869.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney185149.html
http://narcologia.ru/goods/cotton423561.html
OY バックボタンシャツ
OY バックボタンシャツ
OY バックボタンシャツ
OY バックボタンシャツ
OY バックボタンシャツ
OY バックボタンシャツ
OY バックボタンシャツ
OY バックボタンシャツ
OY バックボタンシャツ
OY バックボタンシャツ
OY バックボタンシャツ
OY バックボタンシャツ
OY バックボタンシャツ
http://narcologia.ru/goods/moisture791869.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney185149.html
http://narcologia.ru/goods/cotton423561.html
OY バックボタンシャツ
OY バックボタンシャツ
OY バックボタンシャツ
OY バックボタンシャツ
OY バックボタンシャツ
OY バックボタンシャツ
OY バックボタンシャツ
OY バックボタンシャツ
OY バックボタンシャツ
OY バックボタンシャツ
OY バックボタンシャツ
OY バックボタンシャツ
OY バックボタンシャツ