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OY バックボタンシャツ
商品番号 G82468389912
商品名

OY バックボタンシャツ
ブランド名 オーワイ
特別価格 税込 1,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

韓国の人気ブランドOYのシャツです！2年前くらいにラフォーレ原宿内のショップで購入しました。色…ブルー定価…￥14190なかなか着る機会がないのでお譲りします。後ろがボタンで留める珍しいデザインになっていて、とても可愛いですᴗᴗ♡ボタンを途中まで閉めて、重ね着のインナーを見せることもできます！わたしはオーバーサイズでだぼっと着ていましたが、ユニセックスで着用できるサイズだと思います。特に目立った傷汚れなく美品です。即購入歓迎です。よろしくお願いいたします！
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