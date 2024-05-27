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スノーボードウェア
商品番号 B72120039810
商品名

スノーボードウェア
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボードウェアのエスティボの上です。防寒もしっかりしていてとてもあったかいです。３回くらいスノーボードで着ましたが、着なくなったので出品します。痛みはありません。値段交渉お気軽にして下さい。
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