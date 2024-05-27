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商品詳細
ボードウェアのエスティボの上です。防寒もしっかりしていてとてもあったかいです。３回くらいスノーボードで着ましたが、着なくなったので出品します。痛みはありません。値段交渉お気軽にして下さい。
http://narcologia.ru/goods/stage768497.html
http://narcologia.ru/goods/moped892468.html
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