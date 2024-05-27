お値下げ　美品ラシット　russet TOKYO

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商品詳細
旅行で数回使用しました。きれいな状態だと思います。ラシットTOKYO軽くて、ポケット多め収納力抜群です。◆サイズ◆幅約33センチ高さ約25センチマチ約12.5センチ#ラシット#旅行素材···ナイロン
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