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お値下げ　美品ラシット　russet TOKYO
商品番号 U25601254010
商品名

お値下げ　美品ラシット　russet TOKYO
ブランド名 ラシット
特別価格 税込 2,368 円
在庫状況 あり

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商品詳細

旅行で数回使用しました。きれいな状態だと思います。ラシットTOKYO軽くて、ポケット多め収納力抜群です。◆サイズ◆幅約33センチ高さ約25センチマチ約12.5センチ#ラシット#旅行素材···ナイロン
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