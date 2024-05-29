【即日発送⭕️・新品未使用】MARC JACOBS ショルダーバッグ

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購入後、使用機会がなく大切に保管しておりました。大切に使って頂ける方にお譲りしたいと思います。即購入⭕️即日発送⭕️お値下げ交渉⭕️他出品同時購入でお値下げ可能です(^_^)【商品特徴】バッグショルダーバッグハンドバッグクラッチバッグクロスボディバッグ2wayレディースレザー【状態】新品未使用品の為とても綺麗な状態です【カラー】シルバー、ゴールド、ブラック【金具】ゴールド【サイズ】・本 体：約横18.5cm×縦11cm×厚み6cm・ショルダー：約100-146cm（取り外し可）【素材】レザー【仕様】・開 閉：ファスナー式×2・外 部：オープンポケット×1・内 部：オープンポケット×1MARCJACOBSマークジェイコブススナップショットショルダーバッグ素材···その他レザー(本革)カラー···シルバー