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【即日発送⭕️・新品未使用】MARC JACOBS ショルダーバッグ
商品番号 G87474777435
商品名

【即日発送⭕️・新品未使用】MARC JACOBS ショルダーバッグ
ブランド名 マークジェイコブス
特別価格 税込 4,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後、使用機会がなく大切に保管しておりました。大切に使って頂ける方にお譲りしたいと思います。即購入⭕️即日発送⭕️お値下げ交渉⭕️他出品同時購入でお値下げ可能です(^_^)【商品特徴】バッグショルダーバッグハンドバッグクラッチバッグクロスボディバッグ2wayレディースレザー【状態】新品未使用品の為とても綺麗な状態です【カラー】シルバー、ゴールド、ブラック【金具】ゴールド【サイズ】・本　体：約横18.5cm×縦11cm×厚み6cm・ショルダー：約100-146cm（取り外し可）【素材】レザー【仕様】・開　閉：ファスナー式×2・外　部：オープンポケット×1・内　部：オープンポケット×1MARCJACOBSマークジェイコブススナップショットショルダーバッグ素材···その他レザー(本革)カラー···シルバー
http://narcologia.ru/goods/providence720994.html
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