【早い者勝ちタイムセール】Un3D. アンスリード キルティングバッグ　カーキ

バッグのみです。ポーチも別売りしているのでまとめ買いも歓迎です^_^ふんわりとしたキルティングデザインで、軽量な使いやすいバッグになっています。表側にはパソコンやiPadなどが入る大きなポケットもあり収納力が抜群です。秋冬のスタイリングのポイントにオススメです。カーキは限定カラーです。【実寸】FREE:幅【バッグ】36 【ポーチ】22高さ【バッグ】45.5コンパクトにたたんで発送致します^^mame、DeuxiemeClasse、L'Appartement、ENFOLD、RonHerman、HYKE、JOURNALSTANDARD、AnotherEdition、JUNMIKAMI、sacai、LEINWANDE、URBANRESEARCH、IENA、FRAMeWORK、Spick\u0026Span、UNITEDARROWS、BEAUTY\u0026YOUTH、roku、BEAMS、acne、fumikauchida、pheeny、shinzone、AURALEE、マメ、パーバーズ、ナゴンスタンス、ドゥーズィエムクラス、ラインヴァンド、アパルトモン、エンフォルド、ロンハーマン、ハイク、ジャーナルスタンダード、プラージュ、ユナイテッドアローズ、スピックアンドスパン、ビューティーアンドユース、ビームス、ギャルリーヴィー、アクネ、シンゾーン、オーラリー、ジュンミカミ、サカイ など好きな方に



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