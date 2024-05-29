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デシグアル Desigual ショルダー ポシェット タグ付未使用
商品番号 A98900254307
商品名

デシグアル Desigual ショルダー ポシェット タグ付未使用
ブランド名 デシグアル
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デシグアルのポシェットです。とても可愛いです。定価12,000円くらいしたと思います。後藤真希さんが使っていて可愛いなぁと思って買いましたがなかなか出番がないので出品します。メイン素材:綿本体：横幅：約14cmx奥行：約5cmx縦幅：約14cm素材：70%COTTON/20%POLYESTER/10%COWLEATHER仕様：内側：ポケット×1個即購入可能です。ご質問等ありましたらコメントください。値下げコメントには返信しませんのでご了承ください。
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