フリルカラーフラワー×フルーツトワルドジュイプリントプリーツワンピース

トッコクローゼット♪お色はネイビーです。新品、タグ付きです。【Item】フレッシュなフラワー×フルーツトワルドジュイプリントで今までにない新鮮な洒落感を演出します♪落ち着いたトーンでクラシカルな雰囲気がありつつもフリルカラーやキャンディースリーブで甘さがあります◎スカート部分はプリーツ加工で軽やかに仕上げました。【Material】本体：ポリエステル100％裏地：ポリエステル100％【Detail】総丈：122cm身幅：45cm肩幅：35cm袖丈：28cmウエスト周囲：76cm※ウエスト後ろゴム仕様※ファスナーなし自宅保管、畳シワご了承ください。



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