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未使用 紙タグ付き エルメス カシシル カレジェアン スカーフ 140 自然回帰
商品番号 I74503804484
商品名

未使用 紙タグ付き エルメス カシシル カレジェアン スカーフ 140 自然回帰
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 37,388 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスのカレジェアン「自然回帰-RetouralaNature」美しい自然と街の様子が描かれた23SSの大変人気の高いカシシルカレジェアンです。マルチカラーですが派手では無く、上品な色合いで美しいのでおすすめです。購入先は古物市場で、傷や糸つり、汚れは無くとてもキレイな状態です。箱無しですがご希望の方は+1000円で箱をお付けしますので購入前にコメントをお願い致します。コメント無しの即購入もOKです。ご質問や値引き交渉御座いましたらお気軽にコメント下さい。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome649443.html
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