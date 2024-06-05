ツモリチサト フロッキー シアー ブラウス トップス カットソー シルク 絹 猫

■ブランド■TSUMORICHISATO：ツモリチサト ━━━━━━━━■商品情報■ツモリチサトのシアーブラウス⋈*。゜透け感があるシフォン素材にたくさんのネコちゃん達がフロッキープリントされています。フロッキー部分は肌触りが良いベロア調の柔らかな質感です♪♪裾にもシルク素材のネコちゃん♡シマ模様がスパンコール、目の部分はビーズが装飾されていて華やか✧*。カラーはクリーム系ベージュ、薄いピンクとゴールドのラメが所々に使われています。ネックラインは紐で調整可能です。#エイネットブランド☆はコチラ！#柄物アイテム☆はコチラ！▼ご確認ください▼品質表示の端がカットされています。記憶にないのですが、もしかしたらアウトレット購入品かもしれません。━━━━━━━━■サイズ■ 表記サイズ：2着丈：約56cm身幅：約55cm袖(襟ぐり～袖先)：約18cm ※わずかな誤差はご了承下さい。━━━━━━━━■状態■・品質表示の角カットあり・大きなダメージ等はなく まだまだお使い頂けます （その他、画像にてご確認下さい）━━━━━━━━■素材■絹レーヨン別布：絹100%━━━━━━━━■補足ワード■レディーストップスプルオーバーゴールドラメシフォン透け感総柄キャッツcat's猫ネコねこアニマルシルクフロッキーベロアベルベットレア稀少希少高級個性的ブランドtsumorichisato━━━━━━━━ZUCCaズッカメルシーボークーFRAPBOISフラボアNe-netネネットメゾンドプラージュエボニーアイボリーシャンブルドゥシャームサリースコットビュルデサボンネストローブハグオーワーアイアムアイプープレマーブルシュッド...などがお好きな方にもオススメ！ ◇＊◆＊◇＊◆＊◇ #テーラー豆粒＋詳細検索機能で出品中のアイテムが検索出来ます！ ◇＊◆＊◇＊◆＊◇ ━━注意事項━━必ずプロフィールをご確認の上、ご購入下さいますようお願い致します。



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