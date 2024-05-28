美品✨ セオリーリュックス ブラウス ボウタイ とろみ素材 グレー

◆品名 theoryluxeセオリーリュックスブラウス ボウタイとろみ素材長袖カジュアル オフィス40Lサイズ大きいサイズグレー[サイズ表記 40 ]肩幅:約37.5cm身幅:約47.5cm袖丈:約56.5cm着丈:約56.5cm※あくまで素人寸法になりますので多少の誤差ご了承下さい。◆状態 目立った傷や汚れはなく、比較的綺麗な状態です。◆購入先◆大手リサイクルショップブランド取扱店での購入になりますのでもちろん真贋判定済みの正規品になります。即購入OK。即日発送。お値段について全商品送料込みです。不明な点がありましたらご購入前にご質問ください。 最後まで読んでいただきありがとうございます！他にも多数展開しておりますので、ぜひご覧ください。#nmmaaの部屋



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