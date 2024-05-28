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美品✨ セオリーリュックス ブラウス ボウタイ とろみ素材 グレー
商品番号 M71219482278
商品名

美品✨ セオリーリュックス ブラウス ボウタイ とろみ素材 グレー
ブランド名 セオリーリュクス
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆品名　theoryluxeセオリーリュックスブラウス　ボウタイとろみ素材長袖カジュアル　オフィス40Lサイズ大きいサイズグレー[サイズ表記　40　]肩幅:約37.5cm身幅:約47.5cm袖丈:約56.5cm着丈:約56.5cm※あくまで素人寸法になりますので多少の誤差ご了承下さい。◆状態　目立った傷や汚れはなく、比較的綺麗な状態です。◆購入先◆大手リサイクルショップブランド取扱店での購入になりますのでもちろん真贋判定済みの正規品になります。即購入OK。即日発送。お値段について全商品送料込みです。不明な点がありましたらご購入前にご質問ください。　最後まで読んでいただきありがとうございます！他にも多数展開しておりますので、ぜひご覧ください。#nmmaaの部屋
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