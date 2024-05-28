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商品詳細
KENZO半袖 シャツサイズ M身幅 約48cm着丈 前 約67cm 後 約69cm試着程度ほぼ未使用です。神経質な方はご遠慮下さい。思っていたものと違ったなどの返品はお断りします。カラー···イエロー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏
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