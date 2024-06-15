【雰囲気抜群❗️】90's HYSTERIC GLAMOUR 果物柄 ポロシャツ

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◆貴重な1990年代アーカイブのHYSTERICGLAMOUR(ヒステリックグラマー)の半袖サマーニットになります。◆私の母が若い頃に着用していましたが、クローゼット整理の為、出品させていただきます。◆さくらんぼ(チェリー)のデザインが可愛い1着になります。◆ジッパーのチャームにはパンダのキャラクターが付いていて可愛いです。◆綿70%、ナイロン30%のストレッチの効いた伸縮性の有るニット生地になります。◆型番は2ND-1080になります。◆日本製のお品物になります。◆オゾンコミュニティが製造したお品物です。◆鍵編みニットやy2kやストリート系のファッションが好きな方にオススメな1着になるかと思います。◆サイズ表記はFREE(レディースXS〜S程度)になるかと思います。◆実寸サイズですが、・身幅→41cm・着丈→51cm◆状態ですが、・写真のように首元タグ部分に多少の使用感はございますが、その他に目立ったダメージは無いかと思います。・今から20年前のビンテージのお品物になりますので、神経質な方や完璧を求める方はお控えくださいませ。