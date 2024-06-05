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美品　Carmoite de Guxo ノースリーブブラウス　花柄　38 M
商品番号 J20988253811
商品名

美品　Carmoite de Guxo ノースリーブブラウス　花柄　38 M
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 1,832 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品番号IDe1472森27①コメントよりフォロー割します♡#リナの全商品はこちら♪♪商品の状態♪•美品サイズ【cm】肩幅　約35身幅　約43着丈　約65・商品に不備があった場合は、返金いたします。【受け取り評価をする前に】メッセージください。追跡・匿名ありの「ゆうゆうメルカリ便」※らくらくメルカリ便に変更する場合があります。•古着、ビンテージ商品が多くありますので、多少の使用感などはご了承ください。
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