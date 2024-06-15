i-sook オフショルダーブラウス シースルー

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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございます！ご購入・コメントの前に1度プロフの確認をお願い致します。※特にお値下げ交渉をご希望の方は必読でお願いします！ブランド:アイスーカラー:ホワイトサイズ:F採寸サイズ肩幅:身幅:65裄丈:46着丈:64大きな襟とオフショルダーデザインが可愛いシルエットのブラウスです。シースルーになっています。ダメージや汚れ等はありません。
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