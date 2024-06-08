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☆美品☆【SLOBE IENA】紫　Ｖネックブラウス
商品番号 H39870879434
商品名

☆美品☆【SLOBE IENA】紫　Ｖネックブラウス
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,547 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆美品☆【SLOBEIENA】コットンブラウス　トップス　シャツ　♡ライラックのような色味♡☆☆Ｖネックフロンタックブラウス☆☆●Ｖネックでスッキリ見え●Aライン色：紫系淡いパステルカラーサイズ：身幅48cm着丈59cm素材：コットン100%購入後ほとんど着ていません。綺麗な状態ですが、シワ等、細かいことが気になる方はお控えください。☆即購入OKです☆↓↓他にも服☆多数出品中です♡#Clarissfdkythdsd↑↑興味ある方は、ご覧ください♪anysis、IENA、BLUELABELCRESTBRIDGE、ANAYI、ユナイテッドアローズ、SHIPS、NOLLEY’S、ナノユニバース、ビームス、アーバンリサーチ、シップス、ノーリーズ、ジャーナルスタンダード、スピックアンドスパン、アプワイザーリッシェ、ジャスグリッティー、プロポーションボディドレッシング、クイーンズコート、ストロベリーフィールズ、オニールオブダブリン、アメリカンホリック、エムズグレイシー、ドゥーアルシーヴ、エゴイスト、スナイデル、ノーブル、アズールバイマウジー、ニコアンド、クラフトスタンダードブティック、merlot、toccocloset、RODEOCROWNS、coca、MilaOwen、Sunnyclouds、tiptop、coen,Noela,OLIVEdesOLIVE、vis,ROPE,FELISSIMO、フェリシモ、ローリーズファーム、PLST、ユニクロ、GU、ZARA、Spickandspan、ザラ、美人百花、oggi、SWEET、好きにはオススメです。カラー···パープル袖丈···袖なし素材···コットン季節感···春、夏、秋柄・デザイン···無地
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