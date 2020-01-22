FRANCO FERRAROフランコフェラーロ　スカート　未使用品

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フランコフェラーロの上品なスカートです。ツイードのような生地と、裾レースがとても上質感を出しています。表地 コットン 65%ナイロン 35%フリル部分レーヨン100%裏地キュプラサイズ 2ウエスト61〜64ヒップ 88〜91未使用です。自宅保管をご理解の上お取引きお願いいたします。発送サイズにあわせて折り畳んで梱包します。FRANCOFERRAROカラー···ピンク