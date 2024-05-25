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- 〈GOOD ROCK SPEED〉MICKEY Tシャツ オフホワイト
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商品詳細
新品未使用ホワイト、free値札は保管しておりません。着丈68.5cm袖丈21cm肩幅47cm胸囲104cmくたっとこなれた生地感にミッキーマウスのプリントがヴィンテージのような雰囲気で、いつものカジュアルコーデも大人っぽく格上げ◎寒い日にはカーディガンやジャケットを羽織り、きれいめスタイルの外しアイテムとしてアクセント使いするのもおすすめです。
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