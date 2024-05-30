Paul\u0026Smith ゼブラプリントTシャツ 正規品

2021年SSシーズンに銀座の直営店で購入しましたが使用する機会がなく大切にコレクションし保管したままだった為、思い切って出品致しました。販売当時数量限定アイテムであった為おそらく現在はどこの店舗でも取り扱いはないと思います。新品未使用ですので汚れ皺.ほつれなどは一切ございません。◎新品未使用美品◎直営店正規品◎サイズ/レディースMメンズS◎カラー/BLACK◎タグ付き◎定価¥5000ほど◎お値段交渉OKです#Paul\u0026Smith#プリントTシャツ#直営店購入#正規品#新品未使用美品



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