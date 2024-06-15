S.H.Figuarts キャプテン・アメリカ CAP vs. CAP

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商品詳細
S.H.Figuartsキャプテン・アメリカ-\u003c\u003cCAPvs.CAP\u003e\u003eEDITION-(アベンジャーズ/エンドゲーム)https://p-bandai.jp/item/item-1000144375/です。新品で購入しました。輸送箱のまま押し入れで保管していました。よろしくお願いします。#BANDAISPIRITS#アベンジャーズ_エンドゲーム『アベンジャーズ』シリーズマーベルコミック#キャプテンアメリカ_スティーブ・ロジャース_
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