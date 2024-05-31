FR2 撫子　ポロシャツ

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商品詳細
⚠️写真2枚目、カラーはブラックになります京都で1年前に購入しました。気に入っていたため使用感ありますが問題なく使えます。洗濯してタグの文字が消えてしまったためサイズ不明です、、フリーサイズで設定してます。157センチでお尻がぎりぎり隠れるくらいです。女性も男性も着ることができるデザインになります。#FR2#FR2撫子
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