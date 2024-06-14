【新品 】BEAMS Aライン 裾プリーツブラウス

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BEAMSショップにて、購入致しました。お色は、ブラックになります。裾に向かって、多少の広がりがあり\u0026プリーツなので、体型カバー効果あります。◾色：ブラック◾素材：ポリエステル100%◾購入価格：6,490円(税込み)◾身幅:約53cm◾着丈:約73cmしっかりした生地で、皺になりにくいと思います。迷っての出品ですので、お値引きは不可でお願いいたします。軽く折り畳んで、メルカリ便にて、発送させて頂きます。#BEAMS#プリーツ#ブラックブラウス#Aライン