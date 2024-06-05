パラスパレス　ブラウス　チュニック

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。クリーニング済みです。サイズ表記は2です。着用はしていましたが、目立った傷や汚れは無いかと思います。中古品にご理解のある方にお願い致します。パラスパレスシャツワンピースチュニックシャツブラウス
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