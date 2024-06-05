値下げ中！新品　Ungrid アングリッド バッグ ショルダーバッグ2WAY

数ある商品の中からご覧頂き誠にありがとうございます♪Ungridアングリッドバッグショルダーバッグ2WAY値下げ中！新品 Ungridアングリッドバッグショルダーバッグ2WAY【商品紹介】サイズ身幅28高さ 22.5※画面上の色は撮影時の光の具合や閲覧機器の設定等により、実物とは見え方が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。【商品状態】新品※自宅保管しておりましたので検品は念入りに行ってはいますが見落とし等ある可能性がありますので、ご理解いただけますようお願いします。心配な方はご遠慮ください。Ungridよりスカーフ付クロコ風型押しアオリスクエアバッグ！今シーズントレンドのスクエア型を意識した、上品なフォルムのエレガンスなデザインです！■ブランド名/商品名Ungridアングリッド/HANDBAG■カラーブルー：BLUE(21)■素材/仕様本体：合成皮革裏地：ポリエステル開閉方法：ファスナー式内側：ファスナーポケット×1フリーポケット×2あおりポケット×2外側：ファスナーポケット×1重量：776g送料をなるべく安く抑え、お安くお買い求め頂く為に圧縮しての発送となります。自宅で保管しておりましたので、ご理解頂ける方のみお願いします。【発送方法】定形外にて発送させて頂きます。【梱包方法】クリアポケットによる入れて発送致します。【発送までの期間】お支払い完了後、24時間以内に発送致します。☆送料無料☆☆即購入歓迎☆☆スピード発送☆67また何かご不明な点などございましたら、お気軽にお声掛け下さい♪ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。



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