箱有り　 美品　PRADA 二つ折り財布　レザー　三角ロゴ　サフィアーノ　黒

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商品詳細
プラダ PRADA二つ折り財布 レザー 三角ロゴプレート 本革 サフィアーノ 黒 ブラック サイフ ウォレット コンパクトウォレット レディース女性 メンズ男性 ユニセックス男女兼用箱有り状態状態良く、まだまだ使用できます。※あくまでused品なので、完璧美品をお求めの方は購入をお控えください。カラー黒色 ブラック※お使いのモニター環境によっては色の見え方が実物とは異なる場合がございます。素材本革レザー配送仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。商品はネットブランドショップで購入した真贋済みの正規品となります。安心してご購入くださいませ。ご質問等ございましたら些細なことでも、お気軽にコメントしてください！財布形/開け口...二つ折りカラー...ブラック素材...レザー(本革)
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