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COACH ハンドバッグ ショルダーバッグ
商品番号 T87468044313
商品名

COACH ハンドバッグ ショルダーバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

紐を取り付ければショルダーバッグになり、外せばハンドバッグにもなります。2回使用しました目立つ汚れはございませんが自宅保管、中古品をご理解の上ご購入お願い致します。カラー···ピンク
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http://narcologia.ru/goods/moisture194769.html
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