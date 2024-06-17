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極美品✨【COACH】ショルダーバッグ カメラバッグ レザー F85037
商品番号 U54382322636
商品名

極美品✨【COACH】ショルダーバッグ カメラバッグ レザー F85037
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,096 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます(*ᴗˬᴗ)￤アイテム￤COACHコーチF85037ショルダーバッグカメラバッグ斜めがけF50715と同じ型になります￤サイズ￤縦約14cm横約22cmマチ約5cm※素人採寸のため、誤差はご容赦ください。￤素材￤レザー革キャンバス￤状態￤金具部分などに多少の使用感はありますが、目立つ傷や汚れはなく綺麗な状態です◎￤カラー￤ブラックシグネチャーベージュ黒✿お願い✿あくまで中古品、素人管理ですのでご理解頂ける方のみお願いいたします。17541
http://narcologia.ru/goods/septet891019.html
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