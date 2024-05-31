【真作】斎藤紫山/鯉図/コイ図/池畔雨情/掛軸/名家伝来/AD-143

【真作】【参考】斎藤紫山【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、よく目立つ数ヶ所のシミあります。表装は薄汚れ、天地に多少のシミあります。巻裏に多数の糊シミあります。軸先は牙です。 桐共二重箱付 軸丈 縦 205cm×幅 62cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。



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