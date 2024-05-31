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【真作】斎藤紫山/鯉図/コイ図/池畔雨情/掛軸/名家伝来/AD-143
商品番号 O67762387435
商品名

【真作】斎藤紫山/鯉図/コイ図/池畔雨情/掛軸/名家伝来/AD-143
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 8,316 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】斎藤紫山【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、よく目立つ数ヶ所のシミあります。表装は薄汚れ、天地に多少のシミあります。巻裏に多数の糊シミあります。軸先は牙です。　　　　　　　　　桐共二重箱付　　軸丈　　縦　205cm×幅　62cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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