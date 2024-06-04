HERMES エルメス 空箱　バーキン　ケリー 空箱 オレンジ３

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商品詳細
\"ご覧いただきありがとうございます。(*ᴗˬᴗ)⁾【ブランド名】HERMESエルメス【商品名】空箱 バーキン ケリー【商品状態】特筆すべきダメージ等ございません(*^^*)【カラー】オレンジ【素材】紙【サイズ】34×38×15cm【付属品】箱のみ【管理番号】14000※ご購入前に必ずプロフィールをご覧ください※☆正規品品質保証☆インターネットブランド販売店にて鑑定済みの正規品を購入したものです。☆ご注意点☆✅画像のご確認お願い致します。✅中古品であることをご理解の上ご購入ください。✅画像に写りきれない細かなスレ傷等ある場合がございます。気になる点は事前にコメントでご確認ください。\"
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