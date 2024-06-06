SWANY スワニー　キャリーバッグ　黒　ブラック　コンパクト　レディース

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商品詳細
■スワニーのキャリーバッグです。とてもコンパクトで軽量なキャリーです。■ブランド SWANY（スワニー）■色 ブラック 黒■状態目立つ傷や汚れはなくおおむね綺麗な状態です。キャスターのすり減りもそこまでございません。■採寸タテ:45cm（地面から）ヨコ:29cm全体幅:15cmマチ:9cmハンドル最長:88cm（地面から）多少の誤差はご了承くださいませ。即購入⭕️出品中のレディースバッグはこちら→#しらほすレディースバッグトラベルキャリー トラベルバッグ 旅行鞄 4輪 キャリーカート
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