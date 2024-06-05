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【美品】UNMINOU アンミヌ バックボタンフレンチトップス(NAVY)
商品番号 R22664527027
商品名

【美品】UNMINOU アンミヌ バックボタンフレンチトップス(NAVY)
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 1,470 円
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商品詳細

2022夏、公式サイトで購入しました。2回短時間着用、1回ホームクリーニングしてます。涼しくて、シワもつきにくく、洗ってもすぐ乾き、取り扱いやすいです。定価10450円＋送料中古品・自宅保管にご理解いただける方、どうぞよろしくお願い致します！※即購入大歓迎です✨※まとめ買いの場合は、送料分お値引きさせていただきます。必ず購入前にコメントください！※プロフィールをご一読ください！
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