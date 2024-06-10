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シアークロスノースリーブシャツ
商品番号 N88578862754
商品名

シアークロスノースリーブシャツ
ブランド名 スピックアンドスパン
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【2023S/S】Spick\u0026Span引き続きトレンドのシアー素材。ナチュラルな風合いと繊細な透け感が特徴のシアークロスを使用しています。程よく肩にかかるバランスや長めの着丈、開けても閉めてもバランスよく決まる衿など、カッティングに拘ったシンプルデザインのノースリーブシャツです。普通だけど普通じゃないこだわりが詰まったアイテムです。さらっと羽織ったり、サロペットなどのインナーにしたりと、お好みで様々に着こなせるアイテム。インナーの形やカラーを変えるだけでもスタイリング変化を楽しめます。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：あり裏地：なし伸縮性：なし光沢感：なし生地の厚さ：薄め＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊カラー···ブラウン袖丈···袖なし季節感···夏着用回数数回。ホームクリーニング済みです。神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/Persia714688.html
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http://narcologia.ru/goods/update363495.html
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