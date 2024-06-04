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ドアーズ アーバンリサーチ リネンスキッパーフレンチブラウス 新品 ネイビー
商品番号 G82648049551
商品名

ドアーズ アーバンリサーチ リネンスキッパーフレンチブラウス 新品 ネイビー
ブランド名 アーバンリサーチドアーズ
特別価格 税込 1,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます⸜❤︎⸝‍URBANRESEARCHDOORSドアーズアーバンリサーチリネンスキッパーフレンチブラウスリネン100%の晩夏コーデにぴったりのブラウスです。サイズ：M裄丈・30.5cm・着丈・61cm・身幅・約58cm以下、サイトを参照フレンチスリーブのブラウスを、清涼感のあるリネン素材でご用意しました。スタンドカラーのスキッパーデザインにすることで顔周りをスッキリと見せ、キレイめからカジュアルなコーディネートまで幅広くマッチ。フロントとバックにもタックを入れ、程よい立体的なシルエットが膨らみすぎずふんわりと柔らかな印象に。しなやかなリネンの生地は着込むほどに風合いが増し、明るい色も特有の素材感に載ることで派手すぎないため、晩夏のスタイリングを大人っぽく彩ってくれます。【2023Spring/Summer】※この商品は麻素材を使用しているため、ネップや織りキズのようなものが見られますが不良品ではございません。天然の麻の特性としてご理解ください。※商品画像は、光の当たり具合やパソコンなどの閲覧環境により、実際の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。素材感透け感:ややあり(OFFWHITEのみ)伸縮性:なし裏地:なし光沢:なしポケット:なしカラー:NAVYサイズ:M素材:麻100%お手入:洗濯機洗い可、ドライクリーニング※折り畳み配送となりますので、畳みじわなどご了承下さいm(__)m※素材...麻
http://narcologia.ru/goods/waveform255117.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit216086.html
http://narcologia.ru/goods/flight182628.html
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