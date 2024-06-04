ディズニー ヴィランズ Tシャツ ジャファー フック船長

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ディズニーリゾートカリフォルニアで購入したTシャツです。もともとダメージ加工されています。画像4枚目の黒い線は購入時からありました。ご了承の上ご購入お願い致します。裏は無地です。グリーン系の絶妙な色合いで可愛いです♪ヘインズとコラボでコットンなので着心地がいいと思います(^^)サイズアメリカのS着丈約70cm肩幅42cm女性、日本でMサイズ着用でしたらお尻が隠れる位の丈で着れると思います。新品未使用海外製品ですので縫製など神経質な方はご遠慮くださいませ。ディズニーコスチュームハロウィンビッグバットウルフピートキャプテン・フックジャファーアラジンディズニーランド柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グリーン袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬