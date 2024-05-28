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AX armani exchange アルマーニエクスチェンジ　凹凸シャツ
商品番号 V50342164767
商品名

AX armani exchange アルマーニエクスチェンジ　凹凸シャツ
ブランド名 アルマーニエクスチェンジ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

そろそろ出品を取り下げますので、前向きにご検討頂けましたら嬉しいです＾＾薄手なので、ジャケットの下などに使いやすいと思います！生地　薄手白なので、やや透け感ありストレッチなしサイズ表記　M素人採寸ですが、総丈　約70身幅　約52洋服内側のタグから、正規サイトにアクセスして、本物かどうか調べられる機能があるのですが、正規品でサイトより通知きております(最後の画像)サイズあえば、レディース、メンズどちらでも、ユニセックスでご検討ください！試着後、素人保管アイテムになりますので、(店員さんによるタグ一部カットしてある部分あり)細かいところまで気になる方はお控え下さいね＾＾中古品にご理解頂けます方のみご検討よろしくお願いします！文字の所がデコボコしていて、珍しいデザインで可愛いです！シアーシティショップカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/parenthesis371344.html
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