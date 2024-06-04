レオナールのポロシャツ

ご覧頂きありがとうございますm(__)mレオナールスポーツのポロシャツです。デパートにて購入致しました。数回着用ホームクリーニングにて自宅保管となりました。素材・・・・・綿100%サイズ・・・脇下身幅45㎝着丈52㎝チャック20㎝比較的きれいなお品と思いますが、自宅保管素人検品にてご理解の程よろしくお願い致しますm(__)m



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