レオナールのポロシャツ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございますm(__)mレオナールスポーツのポロシャツです。デパートにて購入致しました。数回着用ホームクリーニングにて自宅保管となりました。素材・・・・・綿100%サイズ・・・脇下身幅45㎝着丈52㎝チャック20㎝比較的きれいなお品と思いますが、自宅保管素人検品にてご理解の程よろしくお願い致しますm(__)m
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http://narcologia.ru/goods/enquire715389.html
http://narcologia.ru/goods/approximate291520.html
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