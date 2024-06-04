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ELENOREラメ入りニットタンクトップス
商品番号 R39515499581
商品名

ELENOREラメ入りニットタンクトップス
ブランド名 エレノア
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···ブラウン、ベージュ季節感···春、夏、秋予約発売で購入して、もう忘れるくらい時間が経って、今日届いたばっかです。もう使わないので、出品。着画のジャケットとスカートも購入しましたが、まだ商品は届いてません、届いたら出品する予定です。
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