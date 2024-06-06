フェルナンデス ストラトキャスター SonicBlue オマケ多数ケース付き ...

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カラー...水色(SonicBlueソニックブルー)シリーズ...Fernandesタイプ...ストラトタイプボディタイプ...ソリッドはじめに、値下げ、取り置き、専用には対応しておりません。他にもギターなどたくさん出品しております。#アイランドギターで検索してみて下さい他のサイトでも出品してますのでご購入の際は必ず一声かけていただき、こちらからの返答(在庫確認)をお待ちください。返答ないままご購入されますとお取引をキャンセルさせていただく場合ごあります。オマケとして、ギターケース(オマケ程度の物)、ギターシールドケーブル(オマケ程度の物2本)、クリップタイプのオートチューナー(電池英文の取説付き新品)、ギターストラップ(新品)、ピック3枚(新品)、ストリングワインダー(新品)などお付けします。オマケだけで新品で購入すると7000円以上はすると思います。このギターは、初心者の方でも弾きやすいように弦を変え、弦高、ネック状態など整備してあります。安心してご購入ください。Fernandesフェルナンデスストラトタイプのエレキギター色はステージ映えバッチリな明る目の水色ソニックブルーです。ボディー材にこのクラスではなかなか見られない本格材のアルダーを使用し、ペグはクルーソンタイプ、とスクワイアのバレットなどと比較するとワンクラス上の装備になります。目立つレベルのキズ、錆もなく綺麗目なプレイヤーズコンディションとお考えください。電気系統もガリもなくフェンダー系のトゥワンギーサウンドを楽しめます。初心者の方でも弾きやすいようにセッティングしてありますので到着後すぐ使用できます（チューニングはご自身でおねがいします）【ネックコンディション】良好【トラスロッド】両方向に余裕あり【フレット残り】7-8割程度【12F上の弦高】6弦側：約1.6ｍｍ【スケール】647mm【ナット幅】42mm【重さ】3.3kg以上よくご考慮の上ご購入お願いします。本体ケースの上からダンボールで梱包して兵庫県より発送します。#フェルナンデス#fernandes#ストラトキャスター#ストラト#sonicblue#ソニックブルー#水色#初心者#エレキギター#アイランドギター#sherpaxjr