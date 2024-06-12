maison special カシュクール プリーツ ブラウス　カーディガン

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商品詳細
メゾンスペシャルプリーツカシュクールブラウスになります(^^)定価19580円プリーツカシュクールブラウス麻のような風合いの合繊糸を使用したメッシュ素材に、細いランダムプリーツを施した、表情豊かなカシュクールブラウス。今回は少し着丈を長く設定し、より着ていただきやすい形になっています。【MAISONSPECIAL/メゾンスペシャル】SPECIALISYOURSTANDARD“ハイファッションとハイファクトリー”相反するものを掛け合わせて融合させることにより、新しい価値のファッション“CRAFTFASHION”を生み出していきます。メゾンスペシャル プランクプロジェクトチュクラ エリン アドーア ルシェルブルーアイレネ ユナイテッドトウキョウ トーキョーZARAユニクロ ユナイテッドアローズビームス ベージュ アイボリー スーツオフィスカジュアル マウジー色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイントテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い
http://narcologia.ru/goods/recycling154014.html
http://narcologia.ru/goods/browse490791.html
http://narcologia.ru/goods/update610995.html
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