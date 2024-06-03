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EAST BOY(イーストボーイ) スクールバッグ 黒
商品番号 I32323799768
商品名

EAST BOY(イーストボーイ) スクールバッグ 黒
ブランド名 イーストボーイ
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EASTBOY(イーストボーイ)のスクールバッグです。ブラックです。底に少し傷がありますが、使う上で問題ないかと思います。形もしっかりしています。分からないことがあればコメントください。学校バッグ、通学バッグ、スクールバッグ、スクバイーストボーイ、レザー
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