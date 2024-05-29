【未使用】エトレトウキョウ　コットンスラブロングワンピース

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新品、未使用です。実物は後ほどお写真載せます。お色味は写真１枚目のグリーン系のお色です！商品説明リラックスムード漂うコクーンシルエットのワンピース。袖先をカフス仕様にしてほのかに上品なテイストをプラスしました。ウエストのベルトでシルエットの調節も可能。コットンとレーヨンをブレンドした生地を使い、快適な着心地を実現しているのもポイントです。※外での撮影画像、お客様のお使いのモニター設定などにより、色味が違って見える場合があります。商品の色味は、スタジオ撮影の画像をご参照ください。【洗濯時の注意事項】家庭洗濯はお控えください漂白処理はできませんタンブル乾燥禁止底面温度110℃を限度とし、スチームなしでアイロン仕上げ石油系溶剤（蒸留温度150℃～210℃，引火点38℃～）での弱いドライクリーニング処理ができますウエットクリーニング処理はできません