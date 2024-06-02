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HERMES ネックレス ヘッド
商品番号 S74150043647
商品名

HERMES ネックレス ヘッド
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

何年か前に購入したHERMESのネックレスのヘッドです。ケースに傷があります。また、ヘッドに多少の錆もあります。付属品は画像に載っているものになります。素人の自宅保存品です。その旨ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/freezer143298.html
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