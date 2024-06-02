HERMES ネックレス ヘッド

何年か前に購入したHERMESのネックレスのヘッドです。ケースに傷があります。また、ヘッドに多少の錆もあります。付属品は画像に載っているものになります。素人の自宅保存品です。その旨ご了承ください。



HERMES エルメス ホースヘッドネックレス SV シルバー 18.1ｇ 【432】



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