1枚で決まる❣️】アメリカーナ ポロシャツ 丸胴 天竺 長袖 スミクロ ...

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商品詳細
〜ご覧頂きありがとうございます〜★今から着られて1枚で決まるポロシャツ❣️★絶妙カラーのスミクロで垢抜け★丸胴で縫い目が少なくストレスフリー＊数回着用。目立つダメージはありませんが、それなりの使用感あります。＊即購入大歓迎・無言購入OK＊16時までの購入で即日発送＊1点だけの早い者勝ち＊まとめ買い歓迎、お気軽にコメントください#ainaセレクトショップ-------✧商品説明✧-------アメリカーナAMERICANAポロシャツ長袖丸胴天竺ポロシャツスミクログレーこれからの季節に1枚で様になるポロシャツです♡裾のロゴタグがポイント。冬はニットのインナーとしても○カラースミクロ(ダークグレー)身幅53着丈67(後ろ77)袖丈56柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···長袖季節感···春、夏、秋、冬
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http://narcologia.ru/goods/manufacture485241.html
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