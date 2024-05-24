新品未使用タグ付　アクシーズファム　ラッフルフリルブラウス　キナリ　Mサイズ

新品未使用タグ付 アクシーズファム ラッフルフリルブラウス キナリ Mサイズです。アクシーズファムのクラシカルで可愛いデザインに一目惚れして色違いで購入しました。可愛い洋服が好きでたくさん集めすぎて、なかなか着る機会がないので、出品することにしました。色違いで出品しています。新品未使用品ですが、自宅保管になりますし、見落とし等あるかもしれませんので、ご理解いただけない方は、トラブル回避の為、ご購入をお控えください。色···ホワイト袖丈···長袖



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