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専用　　FRED PERRY★未使用品　チェック　黒　ブラウス　千鳥格子
商品番号 C86509777831
商品名

専用　　FRED PERRY★未使用品　チェック　黒　ブラウス　千鳥格子
ブランド名 フレッドペリー
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。試着のみ未使用品です。サイズ表記は10（M）丈は約57センチ身幅は約48センチです。どうぞよろしくお願いします。
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