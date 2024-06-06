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グランターブル】2トーン配色 ビーズ装飾チュニック　カーキ　スコットクラブ
商品番号 M62099929098
商品名

グランターブル】2トーン配色 ビーズ装飾チュニック　カーキ　スコットクラブ
ブランド名 スコットクラブ
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用　タグ付きですビーズ装飾がちりばめてありゆったりとして肌に優しい素敵なチュニックです。ヒップが隠れて安心な丈ですパンツやロングスカートにも合わせやすくスカーフと合わせたり素敵に着こなせるチュニックだと思います。裏地はありませんレーヨン100％サイズ表記　М身幅80センチ着丈　82センチ
http://narcologia.ru/goods/secretarial616516.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture950941.html
http://narcologia.ru/goods/Addict704818.html
グランターブル】2トーン配色 ビーズ装飾チュニック　カーキ　スコットクラブ
いちこ's shop｜フリマアプリ ラクマ
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