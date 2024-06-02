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組曲ブラウスサイズ2自宅で試着のみの、新品に近いお品です。タグは試着前に切ってしまいました。お色味は2枚目の写真が実物に近いと思います。試着のみのお品ですが、素人の自宅保管のお品であることご了承いただける方にご購入ご検討いただけると幸いでございます。発送時の折り畳みによるシワもご了承くださいませ。よろしくお願いいたします。